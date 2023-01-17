Bursalı sporcu milli formayla pedal basacak

Bursa'da İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezinde 2 yıl önce bisiklet takımına dahil olarak bu alanda kendini geliştiren 16 yaşındaki Furkan Çamlıdere, U17 milli takımına davet edildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) bisiklet takımı, yeni sporcular yetiştirmeye devam ediyor. DOSTUM bisiklet takımına 2 yıl önce katılan 16 yaşındaki sporcu Furkan Çamlıdere, burada gösterdiği başarıyla 2 yılda milli takıma kadar yükseldi.

ULUSLARARASI MÜSABAKALARDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

2 yıldır DOSTUM formasıyla farklı müsabakalarda boy gösteren, şu anda U17 kategorisinde mücadele eden Furkan Çamlıdere, 2023 yılında yapılacak uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etmek üzere milli takıma davet edildi. U17 milli takımına çağırılan genç sporcunun 21 Ocak 04 Şubat tarihleri arasında Alanya’da yapılacak Milli Takım Hazırlık Kampına davet edildiği, burada da aynı performansı sergilemesi halinde 2023 yılında yapılacak 3 uluslararası organizasyonda ülkemizi temsil edeceği ifade edildi. Furkan Çamlıdere, Gençler Avrupa Şampiyonası, EYOP ve Balkan Şampiyonasında milli formayla pedal basacak.

Bu başarının ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, bisiklet sporuna başlayıp 2 yıldır farklı müsabakalarda mücadele eden bir sporcunun milli takıma kadar yükselmiş olmasının atılan adımlar açısından doğruluğunun ispatı olduğunu söyledi. Başkan Taban, Çamlıdere'nin milli formayla da nice başarılar yakalayacağından emin olduklarını kaydetti.