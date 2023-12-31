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Bursalı şampiyon sporculardan Başkan Aktaş’a ziyaret

SPOR 31.12.2023, 12:24
Bursalı şampiyon sporculardan Başkan Aktaş’a ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Ragbi Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Şampiyonası turnuvalarında elde ettiği başarılarla Bursa’ya gurur yaşatan Akçalar Bayan Softball Kulübü oyuncularını ağırladı.BURSA (İGFA) - Bursa’da amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni destek sağlayan, mevcut sahaları yenileyen, sporun tabana yayılması için yaz ve kış spor okulları gibi projelerle her zaman sporcunun yanında olan Büyükşehir Belediyesi, gençlik ve spor hizmetlerine yaptığı yatırımlarını karşılığını görmeye devam ediyor.

29-31 Ağustos tarihleri arasında Bursa’da yapılan +16 Yaş Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonası’nda birincilik elde eden ve 10-13 Yaş Türkiye Şampiyonluğu’nda üçüncü olan Akçalar Bayan Softball Kulübü, Ankara’da yapılan Türkiye Şampiyonası’nda 14-16 yaş gruplarında Türkiye ikinciliği kazandı. Kırıkkale’de yapılan 2023 Analig Osman Bayrakdar Sezonunda Softball Türkiye Şampiyonluğu’nu kazanan takım, Ordu’da Okullar Arası Türkiye Şampiyonluğu ikinciliği ile Bursa İller Arası Birinciliği’ni elde etti.

Samimi bir ortam sporcularla sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, spor konusunda ciddi altyapısı olan Bursa’da gençlerin birçok farklı spor dalıyla yakından ilgilendiğini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu sürece gerekli desteği verdiğini belirten Başkan Aktaş, hem Belediyespor bünyesindeki hem de diğer kulüplerdeki sporculara ellerinden gelen yardımı sağladıklarını ifade etti. Akçalar Spor Kulübü’nün köklü bir kulüp olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Gerek muhtarımızın gerekse hocalarımızın emek ve katkılarıyla softboll branşında son yıllarda önemli başarılar elde ettiler. Onların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Hem şehrimizi en iyi şekilde temsil ediyorlar hem de sportif başarı elde ediyorlar. Kulübümüzün kadrosunda toplam 35 lisanslı sporcu var. Türkiye Ragbi Federasyonu’nun düzenlediği turnuvalarında elde ettiği başarılarla bizleri mutlu ettiler. Takımımıza hem forma ve malzeme hem de ulaşım noktasında yardımcı olduk. Destek olmaya devam edeceğiz. Başarıların elde edilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Umarım daha birçok başarı elde ederler” dedi.

Akçalar Spor Kulübü ve Beyzbol Milli Takım antrenörü Atike Sanal, 2023 yılında başarılı bir sezon geçirdiklerini ve 2024 yılında da daha iddialı olduklarını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Sanal, birçok konuda kendilerine destek verdikleri için şampiyonluklarının temelinde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın olduğunu belirtti.

Akçalar Softball Kulübü ve Milli Takım oyuncusu Nihal Gezgin, 6-7 senedir bu sporla uğraştığını ve takımıyla birlikte birçok başarı elde ettiklerini diye getirdi. Uzun seneler bu sporu yapacağını anlatan Gezgin, desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Başkan Alinur Aktaş tarafından sporcular çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

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