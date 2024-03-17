Bursalı Öykü Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek
Karabük’te düzenlenen Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonasında Bursalı Öykü Salman ikinci oldu.BURSA
Karabük’te düzenlenen Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonasında Bursalı Öykü Salman ikinci oldu.BURSA (İGFA) - 6 ülkeden 930 sporcunun katılım sağladığı müsabakalarda Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu öğrencisi Öykü Salman milli takım seçmelerine girmeye hak kazandı.
Bu yıl ilk defa ülkemizin ev sahipliği yaptığı Kyokushin Karate Balkan şampiyonasında 8-9 yaş 30 kg Alt minik grubunda 4 rakibini yenerek komitede Balkan Şampiyonu, KATA stil branşında da 3. Olarak ülkemizi temsil etti. Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu Okul Müdürü Vahit Ağralı, “Bu sene ilk defa ülkemizin ev sahipliği yaptığı Kyokushin Karate Balkan şampiyonasında dereceye girerek bizleri gururlandıran öğrencimiz Öykü Salman’ı tebrik ediyorum. Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu olarak çeşitli spor branşlarında faaliyet gösteren öğrencilerimize desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
Öykü Salman yaptığı derece ile Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.
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|45
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|27
|40
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|27
|37
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|33
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|27
|32
|13. Manisa FK
|27
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|27
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|27
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|27
|27
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|26
|15
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|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|29
|55
|5. Tottenham
|28
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|29
|46
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|42
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|28
|41
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|28
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|27
|39
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|29
|38
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|28
|35
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|28
|29
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|29
|25
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|29
|22
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|17
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|14
|Takımlar
|O
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|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Girona
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|62
|3. Barcelona
|28
|61
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|29
|56
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|55
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