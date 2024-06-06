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Bursalı minikler madalyaya kulaç attı
Bursa'da Özel Egeberk Anaokulu, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yüzme Şenliği'nde 6 yaş grubu yeteneklerini gösterirken, minik yüzücüler, törenle madalyalarına kavuştu
SPOR 06.06.2024, 09:07
Bursa'da Özel Egeberk Anaokulu, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yüzme Şenliği'nde 6 yaş grubu yeteneklerini gösterirken, minik yüzücüler, törenle madalyalarına kavuştu.BURSA (İGFA) - Bu yıl 14.'sü düzenlenen Özel Egeberk Anaokulu Yüzme Şenliği; renkli görüntülere sahne oldu.
6 yaş grubu öğrencilerin nefes kontrolü, yıldız duruşu, sırt üstü ve serbest yüzme tekniklerinde yeteneklerini sergilediği şenliğe veliler büyük ilgi gösterdi.
Henüz küçük yaşta yüzme konusundaki yetenekleriyle velilerini gururlandıran çocuklar, Özel Egeberk Anaokulu Kurucu Müdürü Nesrin Civan tarafından başarı madalyasıyla ödüllendirildi.
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