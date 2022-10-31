Bursalı basın mensupları Uludağ Elektrik'in en enerjik turnuvasında stres attı

Bursa'da Uludağ Elektrik, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği ‘En Enerjik Bowling Turnuvası’nda basın mensuplarını bir araya getirdi. Turnuvada, medya sektörü çalışanları aynı çatı altında buluşurken, etkinlikte 45 takım yarıştı. BURSA (İGFA) - Korupark Bowling Salonu’nda yapılan En Enerjik Bowling Turnuvası’na her biri 5’er kişiden oluşmak üzere 45 takım katılım gösterdi. Turnuvada stres atan basın mensupları, eğlenceli dakikalar geçirdi.

Turnuvada; A Gazete, Anadolu Ajansı (AA), AS TV, Burdanoku.com, Bursadabugun.com, Bursa Hakimiyet Gazetesi, Bursa Hayat Gazetesi, Basın İlan Kurumu, Bursaekspress.com, BS Haberler, Bursayadairhersey.com, Bursayız Biz, Bursa’yı Keşfediyoruz, Demirören Haber Ajansı (DHA), Dünya Gazetesi, Ekonomigazetesi.com, Enbursa.com, Forumhaber.com,Haberindogrusu.com, İGF Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı (İHA), Kent Gazetesi, Konut ve Yapı Gazetesi, Koza24.com,Lider BursaGazetesi, Lider Haber TV, Lifebursa.com, Line TV, Norm Haber, Nöbetçi Gazete, Olay Gazetesi, Posta Gazetesi, Sosyal TV, TGRT Haber, TRT ve A Haber, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Türkiye Gazetesi, Yapiyatirim.com, Yeni Dönem Gazetesi ekipleri ve önemli köşe yazarları kurumlarını temsil ettiler.

Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac’ın başlama atışını yaptığı turnuva dört tur halinde gerçekleşirken, her turda farklı takımlar yarıştı.

Yaklaşık 250 kişinin katılım sağladığı ve kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuva sonunda birincilik ipini göğüsleyen takım Bursayadairhersey.com ekibi oldu. İkincilik ödülü TRT ve A Haber ekibine giderken, üçüncülük ödülünün sahibi ise Anadolu Ajansı ekibi oldu. Turnuvada ayrıca bireysel kategoride ödüller de takdim edildi.

Turnuvanın en skorer kadın oyuncusu unvanını Sosyal TV’den Gülin Özdemir alırken, en skorer erkek oyuncu unvanını ise Line TV’den Tuna Aksoy elde etti.

En Enerjik Bowling Turnuvası kapsamında şampiyon takımın her bir oyuncusu, en skorer kadın ve erkek oyunculara altın ödülü takdim edildi. İkinci ve üçüncü olan takımların üyelerine ise hediye çekleri verildi. Turnuvaya katılım gösteren tüm oyunculara madalyalar ve isimleri yazılı formalar hediye edildi.

Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “En Enerjik Bowling Turnuvası etkinliğimizi basın mensubu arkadaşlarımız ile bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Hem basın mensuplarımızla bir araya gelmek hem biraz olsun iş stresinden uzaklaşmak, turnuvaya katılan herkese çok iyi geldi. Spor yaparken eğlenme ve kaynaşma fırsatı bulduğumuz turnuvamıza katılarak bugün burada bulunan ve her zaman desteklerini hissettiren tüm basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.