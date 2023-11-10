Bursalı badmintoncular Azerbaycan’dan 3 madalyayla döndü
Azerbaycan’da düzenlenen Uluslararası Badminton Turnuvasında Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, yine başarılı sonuçlara imza attı.BURSA (İGFA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Badminton Turnuvası’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Samet Koyun’un da yer aldığı kafileyle Azerbaycan’da mücadele eden Milli Takım’da kulübün başarılı sporcularından Özge Bayrak Bağcı tek kadınlarda birinci olarak altın madalya kazandı. Organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Serhat Salım-Yusuf Ramazan Bay çift erkeklerde altın madalyanın sahibi olurken, Emre Lale ise tek erkeklerde ikinci sırada yer aldı ve gümüş madalya kazandı.
Türkiye takım halinde organizasyonu 3 altın, 2 gümüş madalyayla ile tamamlarken, madalyaların 3’ünü Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintoncular kazandı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|11
|31
|2. Fenerbahçe
|11
|30
|3. A.Demirspor
|11
|21
|4. Trabzonspor
|11
|19
|5. Beşiktaş
|11
|19
|6. Kayserispor
|11
|19
|7. Kasımpasa
|11
|18
|8. Antalyaspor
|11
|15
|9. Hatayspor
|11
|14
|10. Sivasspor
|11
|14
|11. Rizespor
|11
|14
|12. Ankaragücü
|11
|13
|13. Gaziantep FK
|11
|12
|14. Karagümrük
|11
|11
|15. Alanyaspor
|11
|10
|16. Konyaspor
|11
|10
|17. Pendikspor
|11
|10
|18. Başakşehir
|11
|9
|19. Samsunspor
|11
|8
|20. İstanbulspor
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|27
|2. Kocaelispor
|11
|23
|3. Bandırmaspor
|11
|22
|4. Bodrumspor
|11
|20
|5. Göztepe
|11
|20
|6. Gençlerbirliği
|11
|19
|7. Keçiörengücü
|11
|17
|8. Sakaryaspor
|11
|16
|9. Manisa FK
|11
|14
|10. Ahlatçı Çorum FK
|11
|14
|11. Erzurumspor
|11
|13
|12. Boluspor
|11
|13
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Şanlıurfaspor
|11
|11
|15. Giresunspor
|11
|9
|16. Ümraniye
|11
|9
|17. Tuzlaspor
|11
|8
|18. Altay
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|11
|27
|2. Tottenham
|11
|26
|3. Liverpool
|11
|24
|4. Arsenal
|11
|24
|5. Aston Villa
|11
|22
|6. Newcastle
|11
|20
|7. Brighton
|11
|18
|8. M. United
|11
|18
|9. Brentford
|11
|16
|10. Chelsea
|11
|15
|11. Crystal Palace
|11
|15
|12. West Ham United
|11
|14
|13. Nottingham Forest
|11
|13
|14. Wolves
|11
|12
|15. Fulham
|11
|12
|16. Everton
|11
|11
|17. Luton Town
|11
|6
|18. Bournemouth
|11
|6
|19. Burnley
|11
|4
|20. Sheffield United
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|12
|31
|2. Real Madrid
|12
|29
|3. Barcelona
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|11
|25
|5. Athletic Bilbao
|12
|21
|6. Real Betis
|12
|20
|7. Real Sociedad
|12
|19
|8. Valencia
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Las Palmas
|12
|17
|11. Getafe
|12
|15
|12. Osasuna
|12
|13
|13. Villarreal
|12
|12
|14. Deportivo Alaves
|12
|12
|15. Sevilla
|11
|11
|16. Cadiz
|12
|10
|17. Mallorca
|12
|9
|18. Celta Vigo
|12
|7
|19. Granada
|12
|6
|20. Almeria
|12
|3