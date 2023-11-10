Bursalı badmintoncular Azerbaycan’dan 3 madalyayla döndü

Azerbaycan’da düzenlenen Uluslararası Badminton Turnuvasında Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, yine başarılı sonuçlara imza attı.BURSA (İGFA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Badminton Turnuvası’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Samet Koyun’un da yer aldığı kafileyle Azerbaycan’da mücadele eden Milli Takım’da kulübün başarılı sporcularından Özge Bayrak Bağcı tek kadınlarda birinci olarak altın madalya kazandı. Organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Serhat Salım-Yusuf Ramazan Bay çift erkeklerde altın madalyanın sahibi olurken, Emre Lale ise tek erkeklerde ikinci sırada yer aldı ve gümüş madalya kazandı.

Türkiye takım halinde organizasyonu 3 altın, 2 gümüş madalyayla ile tamamlarken, madalyaların 3’ünü Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintoncular kazandı.