Bursa’da voleybol şöleni başlıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen ve 9-11 Eylül 2022 tarihleri arasında Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanacak TSYD Voleybol Turnuvası bugün start alıyor.BURSA (İGFA) - 2022-2023 voleybol sezonu öncesinde ekiplerin eksiklerini görme fırsatı bulacağı organizasyon öncesinde tanıtım toplantısı Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyespor’un yanı sıra Hekimoğlu GCT Bursa Voleybol İhtisas, Kayseri Develi Belediyespor ve Rapid Bucurest takımlarının yer alacağı turnuvanın tanıtım toplantısına Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Bursa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Cemal Borsa Şensoy ve takım kaptanı Gökhan Gökgöz, Hekimoğlu GCT Voleybol Bursa İhtisas Başantrenörü Tolga Altıntaş ve takım kaptanı Esat Dalgıç katıldı.

TSYD Bursa Şubesi olarak futbol dışındaki organizasyonlar düzenlemeye çalıştıklarını belirten TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, “Bursa Büyükşehir Belediyespor’un katkılarıyla 4 güzide kulübümüz TSYD Turnuvası’nda mücadele edecek. Sezon öncesinde güzel bir organizasyon olmasını temenni ediyorum. Bursa voleybolu yükselişte. Bizler de bunun sürekliliğini sağlamak istiyoruz. Bu turnuvanın devamının gelmesini de arzu ediyoruz” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Cemal Bora Şensoy da güzel bir hazırlık süreci geçirdiklerini ifade ederek, “Milli takımlarda olan oyuncularımızın eksikliği var ama takım olarak güzel bir organizasyonun içinde olacağız. Turnuva bizim için önemli. İyi bir hazırlık olacak. Sonrasında da Türkiye Kupası ve lig için hazır olacağımızı düşünüyorum” dedi. Bursa Büyükşehir Belediyespor takım kaptanı Gökhan Gökgöz ise “Burada 4 ekiple düzenlenecek turnuvadan dolayı mutluyum. TSYD’ye de destekleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Sezon öncesi güzel bir hazırlık olacak. Bundan sonrası için tüm takımlara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Bursa’nın 2 ekibinin böyle bir turnuvada olmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Hekimoğlu GCT Bursa Voleybol İhtisas Başantrenörü Tolga Altıntaş, “Guru verici bir durum. Güzel bir turnuva ile birlikte voleybol severlere güzel maçlar izlettireceğiz. Sezon boyunca da bizlerle olacaklar ama yaz döneminde bu turnuvayla sporseverleri salona bekliyoruz” dedi. Hekimoğlu GCT Bursa Voleybol İhtisas takım kaptanı Esat Dalgıç da turnuvada yer alan takımlara başarılar dilerken, “Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Tüm voleybolseverleri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TSYD Voleybol Turnuvası’nın ilk gününde 9 Eylül 2022 Cuma günü (yarın) saat 15.00’te Bursa Büyükşehir Belediyespor-Rapid Bucurest, saat 17.30’da ise Develi Belediyespor-Hekimoğlu GCT Bursa Voleybol İhtisas maçları oynanacak.