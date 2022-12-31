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Bursa Yıldırımspor 2022'yi kapattı
SPOR 31.12.2022, 11:09
Bursa Yıldırımspor yılın son antrenmanını Minareliçavuş Tesisleri'nde gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - TFF 3'ncü Lig 1'nci Grup'ta mücadele eden ve iki etap kamp programı belirleyen Bursa Yıldırımspor, Teknik Direktör Yusuf Tokaç gözetiminde ilk bölümü tamamladı.
Sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla birlikte Bursa’da gerçekleşen devre arası ilk kampı son bulurken, 1 Ocak gecesi tesislerden hareket edecek olan Bursa Yıldırımspor Antalya, Kemer’de bulunan Viking Park Otelde gerçekleştireceği kampın ardından Bursa’ya dönecek.
Puan Durumu
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|33
|2. Fenerbahçe
|15
|32
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|15
|27
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. Trabzonspor
|15
|26
|7. Konyaspor
|15
|25
|8. Kayserispor
|15
|23
|9. Alanyaspor
|16
|21
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|11. Gaziantep FK
|15
|17
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|15
|16
|13. Ankaragücü
|15
|16
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|14
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|15. Kasımpaşa
|15
|15
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|15
|15
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|16
|14
|18. İstanbulspor
|15
|11
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|15
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|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
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|30
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|18
|28
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|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|15
|40
|2. M.City
|15
|35
|3. Newcastle
|16
|33
|4. Tottenham
|16
|30
|5. M. United
|15
|29
|6. Liverpool
|16
|28
|7. Brighton
|15
|24
|8. Chelsea
|15
|24
|9. Brentford
|17
|23
|10. Fulham
|16
|22
|11. Crystal Palace
|15
|19
|12. Aston Villa
|16
|18
|13. Leicester City
|17
|17
|14. Bournemouth
|16
|16
|15. Leeds United
|15
|15
|16. Everton
|16
|14
|17. West Ham United
|17
|14
|18. Wolves
|16
|13
|19. Nottingham Forest
|16
|13
|20. Southampton
|16
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|38
|2. Barcelona
|14
|37
|3. Atletico Madrid
|15
|27
|4. Real Sociedad
|14
|26
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Rayo Vallecano
|15
|23
|8. Osasuna
|14
|23
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|15
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Celta Vigo
|15
|13
|17. Espanyol
|14
|12
|18. Sevilla
|15
|12
|19. Cadiz
|15
|12
|20. Elche
|15
|4
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