Bursa Yıldırımspor 1 puana razı oldu

TFF 3. Lig 12'nci haftasında Bursa Yıldırımspor deplasmanda Çankaya Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi.ANKARA (İGFA) - Ankara Osmanlı Stadı'nda oynanan Çankaya FK - Bursa Yıldırımspor mücadelesini hakem Hasan Avcı yönetti. 88' dakikaya kadar maçı önde götüren Yıldırımspor, Çankaya deplasmanından 1 puanla döndü.

Bursa Yıldırımspor 16. dakikada Fatih Özçelik'in attığı gol ile 1-0 öne geçti. Yıldırımspor 45. dakikada Batuhan Tunçay'ın golü ile devreye 2-0 üstün girdi. Ev sahibi Çankaya FK 56. dakikada Can Demir Aktav'ın attığı gol ile farkı bire indirdi. 88. dakikada Çankaya FK'da Can Demir kendisinin ikinci golünü atarak durumu 2-2 yaptı.

Maçta başka gol olmayınca iki takim birer puana razı oldu.