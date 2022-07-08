Bursa Yıldırımlı genç güreşçiler Türkiye Şampiyonu

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki genç güreşçiler düzenlenen Türkiye Finalleri'nde şampiyon oldu.BURSA (İGFA) - Afyon ilinde düzenlenen U-11 Serbest – Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Bursa’yı temsil eden Yıldırım Belediyespor ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi öğrencileri Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Şampiyonasında 62 Kg da Hamza Oran serbest stilde Türkiye şampiyonu olurken, 63 kg Grekoromen stilde yarışan Mirza Kaygın birinci olarak Türkiye Şampiyonu oldu. Yarışmada Salih Aytekin 78 kg’da Türkiye 2.’si Taha Öztürk Türkiye 3.’sü, 52 Kg’da Mihrali Eren Demir Türkiye 3.’sü 57 Kg ‘da Çağrı Latif Doğru Türkiye 3.’sü oldu. Yıldırım Belediye spor Güreş Takımı Şampiyona da Serbest Güreşte 102 puan alarak Türkiye Şampiyonu Oldu.

Sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olduklarını belirten Mustafa Korkmaz, “Öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi, yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi ve uluslararası alanda Türkiye'yi temsil edecek sporcu yetiştirmeye yönelik çalışmalarımıza devam ettirmekteyiz. Daha önce sportif başarılarımız bir yenisini daha eklemeniz bizi gururlandırdı. Bir spor dalında eğer başarı varsa, orada muhakkak iyi birde eğiticisi vardır. Öğretmenim Muhammed Emin Gümüş’ü tebrik ederim. Kurumumuz spor alanında hem öğretmenlerimiz hem de kursiyerlerimizle birlikte daha nice başarılara imza atacaktır.” diyerek 661.si yapılan Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri Minik 2 Boyunda 1. Olan Hamza Yakup Oran ve takım arkadaşlarını tebrik etti.

Spor alanlarında acıktıkları kurslarda eğitim gören öğrencilerin şampiyonalarda aldıkları derecelerden dolayı mutlu olduklarını belirten Korkmaz, “Yıldırım Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerimizden Hüseyin Arslan, Yıldızlar Serbest Stil Güreş Müsabakalarında 2. Olurken, Kursiyerimiz Emre Kılgıl, Oryantiring milli takıma seçilip “EYOC2022 Macaristan” yarışmasında “Avrupa Yıldızlar Oryntiring Şampiyonu” oldu. Uluslararası Avrasya Açık ( Open) Wushu Kung-Fu Federasyonu tarafından yapılan şampiyonada Taolu kategorisinde kursiyerimiz Gökçe Kapancı altın madalya alarak 1. olmuştur. En son olarak kursiyerimiz Hamza Yakup ORAN 661.si yapılan Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Tüm Rakiplerini Yenerek Minik 2 Boyunda şampiyon olarak merkezimizi gururlandırmışlardır. Bizler de onların mutluluğunu her daim onların yanında olarak paylaşacağız” diye konuştu.