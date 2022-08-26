Bursa Yıldırım'daki turnuvada 'kardeşlik' kazandı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım İlçe Müftülüğü tarafından 7-14 yaş grubu öğrencilere yönelik ’Yaz Kuran Kursları Camiler Arası Futbol ve Masa Tenisi Turnuvası’ düzenlendi. 5 gün süren turnuvaya 16 Camii Kuran Kursu’ndan 220 öğrenci katıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kıyasıya mücadelelerin yaşandığı bir o kadar da renkli görüntülere sahne olan turnuvaların final mücadelesi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, Yıldırım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Demirci, Yıldırım Belediyespor Kulübü Başkanvekili Muammer Özbey, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katılımıyla gerçekleştirildi.

Genç sporcuların tezahürat ve sevgi gösterileriyle karşılanan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yapılan her yatırımın geleceğe çakılmış bir çivi olduğunun altı çizilirken, "Yıldırım’da hizmet önceliği çocuklarımızın ve gençlerimizindir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin; fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerinde sporun çok önemli yeri var. Bu nedenle Yıldırım’ı bir spor kenti yapmak ve sporu tabana yaymak için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Turnuvaya katılan öğrencileri tebrik eden Başkan Yılmaz, çocukların sporun ruhuna uygun biçimde; dostluk ve kardeşlik duyguları içinde centilmence mücadele ettiğini söyledi.

Turnuvanın şampiyonunun kardeşlik olduğunu belirten Başkan Yılmaz, Yıldırım’ın spor kenti kimliğine verdiğiniz katkılardan dolayı herkese teşekkür etti.

Turnuvaya katılanlar madalya ile ödüllendirdi.