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Bursa Yıldırım'da yeni 'Naim'ler yetişiyor

SPOR 19.12.2023, 11:51
Bursa Yıldırım'da yeni 'Naim'ler yetişiyor

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Spor Kenti Yıldırım’ın marka yüzü olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde eğitim gören sporcuları ziyaret etti.BURSA (İGFA)  -  Yıldırım’ın ‘spor kenti’ kimliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, ilçede sporu yaygınlaştırmak ve tabana yaymak için süratle çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 365 gün boyunca çocukların ve gençlerin sporla buluştuğu Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ni ziyaret ederek tesiste eğitim gören sporcularla bir araya geldi. 34 bin metrekarelik alanda karateden taekwondoya, güreşten masa tenisine, cimnastikten yüzmeye 12 farklı branşta hizmet veren Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde yeni ‘Naim’lerin yetişmesine öncülük ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ın spor kenti kimliğini güçlendiren hizmetlerimiz meyveleri veriyor. Başta Bursa’nın en büyük spor kompleksi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi olmak üzere ilçemize birçok spor kompleksi kazandırdık. Yıldırım’ı katıldıkları müsabakalarda temsil eden evlatlarımız 4,5 yılda 3 bin 400 madalya ve 197 kupa kazandı. Yıldırım Belediyesi olarak, 2023 yılı itibariyle lisanslı sporcu sayımız 4 bin 16’ya ulaştı. Birçok sporcumuzu milli takıma gönderdik. Geride bıraktığımız 4,5 yılda; 20 branşta yaz ve kış spor okullarında 162 bin 613 çocuğumuza, kadın spor merkezlerinde 49 bin 660 kadınımıza, sosyal sorumluluk projelerinde 31 bin 889 çocuğumuza, özel gereksinimli bin 311 çocuğumuza toplamda ise 245 bin 473 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik” dedi.

ÖZEL ÇOCUKLARA ÖZEL EĞİTİM

Özel gereksinimli bireylere birebir hocalar eşliğinde sportif beceriler kazandırıldığını söyleyen Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak 2019’dan bu yana bin 311 özel çocuğumuzun hayatına dokunduk. 4 hocamızın verdiği birebir özel temel beceri dersleri ile şu anda 66 çocuğumuzun eğitimleri devam ediyor. 3 ay boyunca, evlatlarımızın yeteneklerinin keşfedilmesi için birebir hocalar eşliğinde başlayan eğitimlerde, verilen genel spor becerilerinin derslerinin ardından, yeteneklerine göre çocuklarımız gruplara ayrılıyor ve takımlar halinde müsabakalara hazırlanıyor” diye konuştu.

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