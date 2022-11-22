Bursa Yıldırım'da sporcuları Atatürk Kupası teşviği

Bursa'da Yıldırım Belediyesporlu sporcular Atatürk’ü Anma Kupası Minikler Müsabık ve Teşvik Müsabakası’nda 12 madalya kazandı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk’ü anma günü dolayısıyla Atatürk’ü Anma Kupası Minikler Müsabık ve Teşvik Kupası düzenledi.

Turnuvaya Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Demirci, Taekwondo Federasyonu yetkilileri ve sporcular katıldı. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde 10-12 yaş grubunun katıldığı etkinliğe 28 takımdan 376 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda, Yıldırım Belediyespor taekwondo takımı, 4 altın, 6 gümüş, 2 bronz madalya alarak turnuvaya damga vurdu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’ın tarih, sanat ve kültür kenti olduğu kadar, aynı zamanda bir spor kenti olduğunu belirtti.

Yıldırım’ın spor kenti kimliğini güçlendirmek ve 7’den 70’e herkesi sporla buluşturmak için önemli yatırımlara imza attıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, hayata geçirdikleri spor yatırım ve çalışmalarının meyvesini topladıklarını söyledi. Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübümüzün lisanslı sporcu sayısının 3 bin 750 olduğunu belirten Başkan Yılmaz, spora ve sporcuya verdikleri desteği arttırarak sürdürüleceğini kaydetti.