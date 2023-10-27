Bursa Yıldırım'da spor tesisi

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, öncelikli hizmet grubu arasında yer alan çocuk ve gençler için ilçeye spor tesisleri, kütüphaneler, parklar kazandırmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, gençlerin sporla daha fazla vakit geçirebilmesi için sağlıklı ortamlar oluştururken kentin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla ilçeye spor kompleksleri ve halı sahaları kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi, Siteler Mahallesi’ne halı saha ve spor parkı kazandırdı. Çalışmaları tamamlanan spor tesisini düzenlenen törenle hizmete açtı. Programa, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gökhan Dinçer, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demirci, İlçe Emniyet Müdürü Sakip Yalta, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, İl Başkan Yardımcıları Nurettin Özbağkıran ve Şahin Biba ve vatandaşlar katıldı. Siteler Spor Tesisi’nin bünyesinde; bin 836 metrekareye sahip halı saha ve spor parkı bulunuyor.

Göreve geldikleri günden bu yana gençlerin daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda spor yapmalarına olanak sağlamak adına ilçeye Akçağlayan, Yiğitler ve Beyazıt halı sahasını kazandırdıklarını ve Fidyekızık Sahası’nı sil baştan yenilediklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Gençlerimizden gelen talep üzerine Siteler ve Samanlı Mahallesi’ne de 2 yeni futbol sahası kazandırdık. Bunun yanı sıra Demetevler Mahallesi’ne de halı saha kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onu da yakın zamanda tamamlayıp hizmete açacağız. Bugün açtığımız Siteler Halı Sahası ve Spor Parkı da Yıldırım’ın spor kenti kimliğini güçlendirecek ve gençlerimiz için güzel bir hizmet olacak. Yıldırım’a hayırlı olsun” dedi.

8 YENİ SPOR TESİSİ VE 6 KADIN SPOR MERKEZİ

Yıldırım’ın tarih, kültür ve medeniyet kenti olduğu kadar aynı zamanda bir gençlik ve spor kenti olduğunun altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ın gençlik ve spor kenti kimliğini güçlendirecek hizmetleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bursa’nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ni, sil baştan yenileyip daha modern ve donanımlı hale getirdiğimiz Mimar Sinan Spor Kompleksi’ni, Sıracevizler İlyas Kader Spor Merkezi’ni, Karapınar Gençlik ve Spor Merkezi’ni hizmete açtık. Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi’ni ilçeye kazandırmak adına süratle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıldırım’a 8 yeni spor tesisi, 6 yeni kadın spor merkezi kazandırdık. 4 spor tesisinde çalışmalar devam ediyor. Geride bıraktığımız 4,5 yılda; yaz-kış spor okullarında 160 bin evladımıza, sosyal sorumluluk projelerinde 31 bin 900 çocuğumuza, özel gereksinimli bin 270 bireye ve ailesine, kadın spor merkezlerinde 48 bin kadına; toplamda ise 241 bin vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik. 2019 yılından bu yana yaptığımız hizmet ve eğitimin karşılığını alıyoruz. Sporcularımız katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuvalarda toplam 3 bin 357 madalya ve 192 kupa kazandılar” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gökhan Dinçer, “7’den 70’e herkesin faydalanacağı bu tesisin Yıldırım’a hayırlı olmasını diliyorum ve Başkanımız Oktay Yılmaz’ı başarılı hizmetlerinden dolayı kutluyorum” dedi. Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, “Gençlerimiz için yapılan hizmetleri önemsiyoruz. Onlar için yapılacak her işi destekliyoruz. Gençlerimiz için ne kadar nitelikli alanlar oluşturursak onları çevresel tehditlerden o kadar koruyacağız. İlçemizdeki bu hizmetlerin artarak devam ettiğini görüyoruz. Bu hizmetlerinden ötürü Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı. Program, protokol ve gençlerin açılış kurdelesini kesmesi ile sona erdi.