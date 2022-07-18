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Bursa Yıldırım'da spor tabana yayılıyor

SPOR 18.07.2022, 13:11
Bursa Yıldırım'da spor tabana yayılıyor

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, ilçenin ‘spor kenti’ kimliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım’a yeni spor tesisleri kazandıran ve mevcut tesislerde de renovasyon çalışmaları gerçekleştiren yerel belediye, ilçede sporu yaygınlaştırmak ve tabana yaymak için süratle çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sporu ve sporcuyu desteklemeye devam ettiklerini belirterek, "Bu çalışmalarımızın somut bir çıktısı olarak Yıldırım Belediyesi lisanslı sporcularımızın sayısı, 2022 yılı itibariyle 3 bin 310 oldu. Lisanslı sporcularımızın yanı sıra vatandaşlarımızı da sporla buluşturuyoruz. Son 3 yılda; yaz ve kış spor okullarında 20 farklı branşta 61 bin 42 çocuğumuza, cimnastik okullarında 13 bin 123 çocuğumuza, kadın spor merkezlerinde 27 bin 700 kadınımıza, sosyal sorumluluk projelerinde 7 bin 189 çocuğumuza, özel gereksinimli 503 çocuğumuza toplamda ise 109 bin 557 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik. 2022 yılında da 9 tesis 20 farklı branşta 166 personelimiz ile eğitimlerimiz tüm hızıyla sürüyor” diye konuştu.

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana Yıldırım’da sporu tabana yaymak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, 2022 yılında da birçok spor tesisini ilçemize kazandırmaya devam ettiklerini belirterek, "Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi’mizde renovasyon çalışmalarımız devam ediyor. Orayı da modern bir gençlik ve spor merkezine dönüştürüyoruz. Çalışmaların sürdüğü ‘Sıracevizler Pazar Alanı’na ilave edeceğimiz yeni katta da kadın, çocuk ve gençlerimiz için spor salonu hizmetimiz olacak. ‘Mimar Sinan Spor Tesisi’mizi daha modern, konforlu ve çok amaçlı bir spor kompleksine dönüştüreceğimizin sözünü hemşehrilerimize vermiştik. ‘Mimar Sinan Spor Kompleksi ve Kadın Çocuk Spor Merkezi’mizi de inşallah yakın zamanda hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız. Yine Millet Mahallesi’ne spor merkezi kazandıracağız. Akçağlayan, Yiğitler ve Beyazıt Spor Sahasını da yine görev sürecimizde ilçemize kazandırdık. İnşallah yakın zamanda Samanlı, Bağlaraltı ve İsabey Mahallelerimize de birer spor sahası kazandıracağız. Bizler sporu tabana yaymak için çalışmalarımızı ciddiyetle sürdürüyoruz" diye konuştu.

3 YILDA BİN 904 MADALYA 110 KUPA

Bu arada Yıldırım’ın adını birçok ulusal ve uluslararası müsabakada temsil eden Yıldırım Belediyespor sporcularının 3 yılda pandemi şartlarına rağmen bin 904 madalya ve 110 kupa kazandığını dile getiren Başkan Yılmaz, 2021 yılı itibariyle lisanslı sporcu sayısının 3 bin 310 olduğunu aktardı. Başkan Yılmaz, "Evlatlarımızın geleceği için çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz” dedi.

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