Bursa Yıldırım'da Kur'an kursu öğrencileri sahada kapışacak

Bursa'da Yıldırım Belediyesi ile İlçe Müftülüğü’nün katkılarıyla, camiler ve kuran kurslarında eğitim alan çocuklar arasında “2023 Yılı Yaz Kuran Kursları Camiler Arası Futbol Turnuvası” başladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi okulların tatil olmasıyla birlikte yaz Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklara yönelik futbol turnuvası düzenliyor.

11-14 yaş grubu öğrencilerin kıyasıya yarıştığı ‘Yaz Kuran Kursları Camiler Arası Futbol Turnuvası’na 23 camiden 330 sporcu katıldı.

11 Ağustos’ta sona erecek olan turnuvada dereceye girenleri ise sürpriz ödüller bekliyor.

Turnuvaya katılan kurslara ve bütün çocuklara başarı dileyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak eğitime, spora ve gençlerimize destek vermeye devam ediyoruz. Yaz Spor Okullarımızda eğitimler yoğun bir şekilde devam ediyor. Şimdi de ilçemizdeki yaz kuran kurslarında ve camilerinde eğitim gören evlatlarımıza yönelik dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası yapıyoruz. Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel anlamda gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.