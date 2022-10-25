Bursa Yıldırım'da 'kış spor'larına yoğun ilgi

Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin, gençleri ve çocukları sporla buluşturmak için düzenlediği Kış Spor Okulları kayıtları başladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında çocukların ve gençlerin donanımlı ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor.

16 farklı branşta ‘Kış Spor Okulları’nı düzenleyen Yıldırım Belediyesi’nin, 2’nci dönem dersleri 1 Kasım'da başlayacak. 3-14 yaş grubunun katılabileceği ‘Kış Spor Okulları’nda 9 tesiste, cimnastik, voleybol, kickboks, futbol, basketbol, halter, karate, okçuluk, yüzme, tenis, badminton, boks, güreş, masa tenisi, taekwondo, satranç olmak üzere 16 branşta uzman antrenörler eşliğinde eğitimler verilecek.

Kış Spor Okulları 2’nci dönem kayıtları 15 Kasım'da bitecek.

“SPORU TABANA YAYIYORUZ”

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kış Spor Okulları’nda çocukların disiplin ve özgüvenin yanı sıra, takım ruhunu öğrendiklerini söyledi.

Başkan Yılmaz, sporu tabana yaymak, gençlerin ve çocukların sağlıklı ve dinamik bir hayata kavuşmalarını sağlamak için sportif hizmetlere devam ettiklerini belirterek, çocukları hem spor yapıp, hem de keyifli zaman geçirmelerine imkân sağlayan spor okullarına davet etti.