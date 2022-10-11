Bursa Yıldırım'da karate rüzgarı
Bursa'da Yıldırım Belediyesi, 2. Esat Delihasan Kyokushın Karate Kupası düzenledi.BURSA (İGFA) - Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen uluslararası turnuvaya 7 ülke, 24 kulüpten toplam 248 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda; yarışmaya katılan 48 Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü sporcusundan 32’si derece yaptı.
Turnuvaya katılan sporcuları tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’ı bir spor kenti yapmak ve sporu tabana yaymak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Tüm vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık ve yenilerini inşa etmeye devam ediyoruz. 2. Esat Delihasan Kyokushın Karate Kupası’na Finlandiya, Ukrayna, Moldova, İran, Kuveyt, Bulgaristan ve ülkemizden birçok sporcu katıldı. Kupaya katılan tüm sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyorum” dedi.
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