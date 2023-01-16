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Bursa Yıldırım'da karate rüzgarı

SPOR 16.01.2023, 11:10
Bursa Yıldırım'da karate rüzgarı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen Bursa İller Arası Karate Ligi Finali’ne 16 şehir, 57 spor kulübünden toplam 780 sporcu katıldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Minikler ve Yıldızlar İller Arası Karate Ligi Finali düzenledi. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ndeki turnuvaya 780 sporcu katıldı.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen etkinliğe Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti Yıldırım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Rüştü Maviçiçek, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Yıldırım Belediyesi olarak birçok ulusal ve uluslararası müsabakaya ev sahipliği yaptıklarının altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım ilçemiz tarih, sanat ve kültür kenti olduğu kadar aynı zamanda bir spor kentidir. Yıldırım Belediyesi olarak ilçenin spor kenti kimliğini güçlendirmek ve 7’den 70’e herkesi sporla buluşturmak için önemli yatırımlar yapıyoruz. Yeni Naimleri yetiştirme gayretiyle çalıştığımız tesisimizde Yıldırım Belediyesi olarak birçok müsabakaya hem ev sahipliği yaparak hem müsabakalarda başarılar elde ederek Yıldırım’ın ismini duyuracağız” dedi.

146 BİN 503 VATANDAŞA SPOR HİZMETİ

 Yıldırım’da spor yatırımlarında ivme kazandıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Yıldırım’ın spor kenti kimliğini güçlendiren hizmetlerimiz şükürler olsun meyveleri veriyor. Yıldırım Belediyesi olarak, geride bıraktığımız 3,5 yılda Yaz ve Kış Spor Okullarında 83 bin 716, Cimnastik Okullarında 15 bin 531, Sosyal Sorumluluk Projelerinde 11 bin 452 çocuğumuza; Kadın Spor Merkezlerimizde 34 bin 987 kadınımıza olmak üzere toplamda 146 bin 503 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik. 16 farklı şehir, 57 spor kulübünden toplam 780 sporcunun ter döktüğü bu turnuva, Yıldırım’ın sporda geldiği noktayı ortaya koyması açısından son derece önemli. Belediyemizce düzenlediğimiz Bursa İller Arası Karate Ligi Finali’nde alın teri döken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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