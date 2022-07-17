Bursa Yıldırım'da 'karate'de geleneği bozmadı

Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenen Kyokushin Karate Uluslararası World Cup Turnuvası’nda Yıldırım Belediyesi sporcularından İrem Mingsar büyük bayanlar 55 kilo kategorisinde 3’üncü oldu.BURSA (İGFA) - 3-10 Temmuz tarihlerinde Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Kyokushin Karate Uluslararası World Cup Turnuvası’na 22 ülkeden 800’e yakın sporcu katılım sağladı.

Kıran kırana geçen karşılaşmalar sonucunda Yıldırım Belediyesi sporcularından İrem Mingsar büyük bayanlar 55 kilo kategorisinde 3’üncü olmayı başardı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ülkemize önemli başarılar kazandıran sporcu Mingsar’ı tebrik etti. Yıldırım Belediyesi sporcularının neredeyse katıldıkları her uluslararası turnuvadan madalya ile döndüğünü vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Bayrağımızı göndere çektiren sporcularımızı tebrik ediyorum. Antrenörlerini de ayrıca kutluyorum. Yıldırım Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.