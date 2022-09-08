Bursa Yıldırım'da kadınların yüzü sporla gülüyor

Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin ilçede yaşayan kadınların spor yapması için hizmete açtığı spor merkezleri Yıldırımlı kadınların yüzünü güldürüyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin hizmete açtığı spor merkezleri ile kadınlar, uzman antrenörler eşliğinde fitness, step-aerobik, zumba, pilates yaparak hem formda kalıyor hem de stres atıyor.

Spor merkezlerinde, uzman diyetisyen tarafından profesyonel ölçüm cihazları ile kadınlar için kişiye özel program belirlenip kilo alma, kilo verme beslenme programı sonrası egzersiz planlaması yapılıyor.

2021 yılında ilçeye Ulus Kadın Spor Merkezi’ni kazandırarak mevcut spor tesislerinin sayısını 3’e çıkaran Yıldırım Belediyesi, 2022 yılında Mimar Sinan ve Millet Mahallesi Kadın Spor Merkezi’ni hizmete açtı.

Haftanın 6 günü hizmet veren kadın spor tesislerinde eğitimlerin tüm hızla devam ettiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hizmete açtığımız Sinandede Kadın Spor Merkezi, Ulus Kadın Spor Merkezi ve 75. Yıl Kadın Spor Merkezi’nden bugüne kadar binlerce kadınımız faydalandı. Tesislerimize olan teveccühün fazla olması bizleri ilçemize yeni spor tesisleri kazandırmaya yöneltti. Bu yıl Millet Kadın Spor Merkezi ve Mimar Sinan Kadın Spor Merkezi’ni kadınlarımızın hizmetine açtık. İnşallah yakın zamanda çalışmaların sonuna geldiğimiz Sıracevizler Kadın Spor Merkezi’ni de hizmete açarak mevcut spor merkezlerimizin sayısını 6’ya çıkaracağız ve binlerce Yıldırımlı kadınımızı sporla buluşturacağız” dedi.

Hizmete açtıkları spor merkezlerinin kadınlara sağlıklı bir yaşam vaat etmenin yanı sıra aynı zamanda sosyalleşme fırsatı da sunduklarını aktaran Başkanı Oktay Yılmaz, 2019 yılından bu yana kadın spor merkezlerimizden 23 bin kişinin yararlandığını, diyetisyen desteğinden 5 bin kadının faydalandığını kaydetti.