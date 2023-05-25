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Bursa Yıldırım'da 'Gençlik Oyunları'nda görkemli final

SPOR 25.05.2023, 11:16
Bursa Yıldırım'da 'Gençlik Oyunları'nda görkemli final

Bursa'da Yıldırım Belediyesi Okul Sporları Gençlik Oyunlarında, 2 bin 786 öğrenci basketbol, voleybol, masa tenisi, futbol, dart, satranç ve 3x3 basketbol branşlarında kıyasıya yarıştı.BURSA (İGFA) - Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşen Okul Sporları Gençlik Oyunları’nın ortaokul kategorisi final törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demirci, okul müdürleri ve sporcular katıldı.

8 branşta yapılan 346 maçın ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken gençlik oyunlarına katılan tüm okullara Yıldırım Belediyesi tarafından spor malzemesi dağıtımı yapıldı.

Okul Sporları Gençlik Oyunları’nın, Yıldırım’ın sporda geldiği noktayı ortaya koyması açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Geçtiğimiz hafta lise kategorisinde düzenlenen oyunların kapanış törenini yapmıştık. Lise kategorisinde spor oyunlarımıza; 27 okul, 118 takım ve toplam bin 150 gencimiz katılırken ortaokul düzeyinde; 41 okuldan 146 takım ve bin 636 sporcumuz katıldı. Turnuvamıza katılım gösteren tüm sporcularımızı, hocalarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

174 BİN 503 KİŞİYE HİZMET

Yıldırım’ın tarih, kültür ve medeniyet kenti olduğu kadar aynı zamanda bir spor kenti olduğunun altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ın spor kenti kimliğini güçlendiren hizmetlerimiz şükürler olsun meyveleri veriyor. Yıldırım Belediyesi olarak son 4 yılda; yaz ve kış spor okullarında 102 bin, cimnastik okullarında 19 bin, sosyal sorumluluk projelerinde 7 bin evladımıza, özel gereksinimli bin 102 çocuğumuza ve ailesine, kadın spor merkezlerimizde 45 bin kadınımıza, toplam da ise 174 bin 503 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik. Spor kenti Yıldırım’ı daha iyiye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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