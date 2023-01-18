Bursa Yıldırım'da fonksiyonel 'sportif' yaşam merkezi

Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi’ni modern, fonksiyonel bir yaşam merkezine dönüştürecek çalışmaları aralıksız devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi’ni modern, donanımlı bir sosyal yaşam merkezine dönüştürmek için çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.

Halı saha ve yüzme havuzundan oluşan mevcut tesisin yıkıldığı 7 bin 548 metrekarelik inşaat alanına sahip proje kapsamında; yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, çocuklar için cimnastik, karate, taekwondo salonları, kadınlar için fitness salonu, modern kitap kafe, kütüphane ve YILMEK kursları gibi toplamda 17 farklı birim yer alacak. 7’den 70’e tüm vatandaşların buluşma mekânı haline gelecek Dr. Sadık Ahmet Spor ve Gençlik Merkezi açıldığında Yıldırım’a değer katacak.

GELECEĞİMİZE YATIRIM YAPIYORUZ

Gençlerin öncelikli hizmet grupları arasında yer aldığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlayacak projeleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade ederek, “İlçemize kütüphaneler, okuma salonları, kültür merkezleri, spor tesisleri, sosyal yaşam merkezleri kazandırarak en büyük sermayemiz olan evlatlarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Bu doğrultuda önemli vizyon projelerimizden biri olan Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi’ni modern bir gençlik ve spor kompleksine dönüştürüyoruz. 2023 yılının sonunda hizmete açacağımız Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi açıldığında ilçenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek. Merkezimiz tamamlandığında gençlerimizin kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlayacak” diye konuştu.