Bursa Yıldırım'da eski Talimhane'ye yeni spor parkı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, atıl durumda bulunan, Umurbey Mahallesi, eski Talimhane alanında 5 bin metrekarelik boş alanı değerlendirerek, bölgeye yeni bir spor parkı kazandırdı.BURSA (İGFA) - Yıldırım’ın her köşesinde hayata geçirdiği hizmetleriyle kenti baştan başa yenileyen Yıldırım Belediyesi, spor yatırımlarına yeni halkalar eklemeye devam ediyor. Umurbey Mahallesi eski Talimhane alanına kazandırılan spor parkı 5 bin metrekarelik alandan oluşuyor.

Bin 733 metrekaresi yeşil alandan oluşan parkın içerisinde futbol sahası, yürüyüş yolu ve spor alanı bulunuyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 22 spor tesisini hizmete açtık. Hemşehrilerimizin kolaylıkla erişebileceği 6 semt sahasını ilçemize kazandırırken 2 semt sahasını da açılışa hazır hale getirdik. Umurbey Mahallesi’nde de hemşehrilerimizden gelen talepleri değerlendirdik. Bu doğrultuda Talimhane Alanı’nı her yaştan vatandaşımızın kullanacağı çok işlevli bir spor parkına dönüştürdük. Çalışmaları tamamladığımız Talimhane Spor Parkı Mollaarap, Umurbey ve Yenimahalle’de yaşayan hemşehrilerimize hizmet verecek güzel bir hizmet oldu. Yıldırım’a hayırlı olsun” diye konuştu.