Bursa Yıldırım'da Başkan Yılmaz minik sporcularla buluştu

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Fidyekızık Futbol Sahası’nı ziyaret ederek minik futbolcular ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Spora ve sporcuya önem veren çalışmalar gerçekleştirmeye gayret ettiklerini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yerel belediye olarak ilçeede spor yapmayan çocuğun kalmaması açısından tüm Yıldırım'a hizmet verecek projeleri ortaya koyduklarını söyledi.

Başkan Yılmaz, kış ve yaz spor okulları ile çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bununla da yetinmiyoruz yeni spor tesisleri açmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimizden gelen yoğun talep üzerine ilçemize 2 yeni spor sahası daha kazandırıyoruz. Bir spor kenti olarak Yıldırım’ı daha ileriye taşımak adına elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.