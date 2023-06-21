Bursa Yıldırım'da 3 bini aşkın çocuğa spor eğitimi

Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin sağlıklı nesillerin inşası için başlattığı yaz spor okulları birinci dönemi başladı.BURSA (İGFA) - Yıldırımlı çocukların sağlıklı ve tam donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak maksadıyla projeler geliştiren Yıldırım Belediyesi, 4-14 yaş arası çocukları sporla buluşturuyor.

Yıldırım Belediyesi bünyesindeki 10 farklı tesiste badminton, basketbol, boks, futbol, cimnastik, karate, masa tenisi, satranç, tenis, yüzme, voleybol, taekwondo ve geleneksel okçuluk gibi 16 farklı spor dalında çocuklara eğitim veriliyor.

Yaz tatili boyunca 4 dönem olarak devam edecek olan yaz okullarının birinci döneminde 3 bin 261 sporcu eğitim görüyor.

Çocuklar ve gençlerin ruhsal ve bedensel gelişimine katkı sağlamak için projeler geliştirdiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu doğrultuda bir taraftan ilçemizi kütüphaneler, bilim merkezleri ve gençlik merkezleri ile donatıyor, diğer taraftan çocuklarımızın en az bir spor dalıyla ilgilenmesini sağlamak için spor okulları, yarışmalar, etkinlikler düzenliyoruz” dedi.