Bursa Yıldırım'da 15 Temmuz'a özel karate

Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlediği ‘Bursa Karate İl Şampiyonası’na 17 kulüpten 350 sporcu katıldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle ‘Bursa Karate İl Şampiyonası’ düzenledi.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen turnuvada 17 kulüpten 350 sporcu kıyasıya yarıştı.

Turnuvaya katılan sporcuları tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tesislerde 2019 yılından bu yana 58 sportif faaliyetin hayata geçirilmesine öncülük ettiklerini söyledi.

Başkan Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen Bursa Karate İl Şampiyonası’nda alın teri döken tüm sporcuları tebrik etti.