Bursa Yıldırım Alpagut Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Alpagut Dünya Kupası müsabakaları, 20'den fazla ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde yapıldı.BURSA (İGFA) -Alpagut Dünya Kupası müsabakaları, Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Şampiyonaya 20’den fazla ülkeden yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Farklı kategorilerde 3 gün süren müsabakalarda tatamiye çıkan sporcular, yine Bursa'da yıl sonunda aynı salonda düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası'nın provasını yaptı.

Turnuvada, Türk savaş sanatlarından Alpagut sporcuları, kıyasıya mücadele etti. Kıran kırana geçen şampiyonada Yıldırım Belediyespor sporcularından Muhammet Sertkaya 65 kilo, Hejar Aburşu 52 kilo, Kamuran İsmail 55 kilo Jaymaz branşında 1’inciliği alırken, Muhammet Deha 60 kilo, Fatih Deha gençlerde 55 kilo ile Jaymaz branşında Yunus Emre 65 kilo Qursaq branşında 2’nci oldu.