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Bursa Yenişehirli öğrencilerden bir başarı daha

SPOR 24.12.2023, 13:44
Bursa Yenişehirli öğrencilerden bir başarı daha

Yenişehirli öğrenciler Bursa'da yapılan Okullar Arası Grekoromen Gençler Kategorisi İl Şampiyonası'nda toplam 6 madalya kazandı.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA)-  2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı okul sporları kapsamında, Okullar Arası Grekoromen Gençler  (A=B) Kategorisi İl Şampiyonası yapıldı. Şampiyonaya katılan Yenişehirli öğrenciler toplam 6 madalya kazanarak başarılı dereceler elde ettiler.

Genç B Kategorisi'nde Şişecam MTAL'den 80 kiloda Süleyman Emre Yiğit 3'üncü,  92 kiloda Mehmet Kağan Yıldırım 2'nci, İlhan Oğuz A.L'den 92 kiloda Emirhan Yiğit 3'üncü, Yenişehir MTAL'den110 Kg İsmail Sevci 3'üncü, Şişecam MTAL'den 110 kiloda Selim Öztürk 3'üncü oldu.

Gençler A Kategorisi'nde ise İlhan Oğuz A.L'den Emirhan Öztürk de 3'üncü seçildi.

Dereceye giren öğrenciler Yenişehir Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz'ı makamında ziyaret etti.

Üç sporcunun Bursa'yı temsilen grup müsabakalarından yarışacaklarını belirten Ayaz'ı, öğrenci ve öğretmenleri de tebrik ederek başarılarının devamını dileyerek kitap hediye etti.

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