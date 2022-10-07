Bursa Yenişehir sağlık için 'hareket' etti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinliğe ilçeli yöneticiler de katılarak destek verdi.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği yoğun ilgi gördü.

Yöneticilerin de katıldığı etkinlik Yenişehir Stadyumu'nda yapıldı. Kaymakam Rahmi Köse, Garnizon Komutanımız Kadri Bahtiyar, Belediye Başkanı Davut Aydın, Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, İlçe Sağlık Müdürü Enver Ünal, sağlık çalışanları ve vatandaşların katıldığı yürüyüş yaklaşık 1 saat sürdü.

Yerel yönetim olarak spor altyapısının güçlenmesine ve ilçede daha çok spor yapılmasına yönelik çalışmaları bulunduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Davut Aydın, "İlçemizde her yaştan herkesin spor yapabilmesini hedefliyoruz. Vatandaşlarımız sağlık için hareket edip sağlıklı yaşacaklarını unutmasınlar" dedi.