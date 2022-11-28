Bursa Yenişehir'in atletizmde gururu oldular

Bursa'da Yenişehir Belediyespor Atletizm Takımı, 19 ülkeden sporcuların da katıldığı Muğla Fethiye Ultra Maratonu'nda toplam 6 madalya ve 6 kupa kazandı.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Muğla Fethiye'de düzenlenen ve 19 ülkeden birçok yabancı sporcunun katıldığı Fethiye Ultra Maraton Koşusu'nda 10 kilometrelik parkurda Arife Özler Genel Klasman Kadınlar'da 1'inci oldu.

50 kilometrelik zorlu parkurda İsmet Özler Yaş Grubu'nda 3'üncü yine 10 kilometrelik parkurda Vedat Ayas Masterlar Yaş Grubu'nda 1'inci, 18 Yaş Altı Grubu'nda Barış Canoğlu 1'inci, Emre Yaman 2'nci, 18 Yaş Altı Kızlar'da Zeynep Amaç 3'üncü oldu.

Aynı zamanda 25 kilometre koşan Asım Dursun ve İzzet Yaşa, 10 kilometre koşan Süleyman Satılmış, Alparslan Canoğlu, Orhan Tümtürk madalya kazandılar.

Yenişehir Belediyespor Atletizm Takımı'nın, Muğla Fethiye Ultra Maratonunda toplam 6 madalya ve 6 da kupa kazanması ilçede sevinçle karşılandı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 12 sporcunun tümünün madalya ve kupa kazanmasının önemli bir başarı olduğunu vurguladı. Başkan Aydın, "Sporcularımızla gurur duyduk. Sporun atletizm dalında da sporcuların yetişmesini ve ilçemize başarılarla dönmelerini istiyoruz. Bu konuda da elimizden gelen desteği veriyoruz. Kendilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Sporcuların önemli bir başarı daha kazandığını belirten Yenişehir Belediyespor Kulübü Başkanı Serhat Savcı, başarıların artarak sürmesi için ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini söyledi. Belediyespor çalıştırıcısı atlet İsmet Özler ise, başta Belediye Başkanı Davut Aydın olmak üzere desteğini esirgemeyen herkese teşekkür etti.