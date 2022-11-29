Bursa Yenişehir'de yeni spor projeleri heyecanlandırdı

Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçeye yeni yatırım ve projeler konusunda yaptıkları girişimlerden olumlu sonuçlar almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Yenişehir'i yeni yatırımlarla kalkındırmak ve farklı projelerin hayata geçirilmesi amacıyla yoğun girişimlerde bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Davut Aydın, "Bu girişimlerden olumlu sonuçlar alıyoruz. Son olarak 30 milyon lira tutarındaki spor tesisleriyle ilgili projelerimize de onay çıktı" dedi.

Geçen 2 Ekim günü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Yenişehir'i ziyaret ettiğini hatırlatan Belediye Başkanı Davut Aydın, "Sayın Bakanımızı Belediyemizin Matay Spor Tesisleri'nde ağırlamış ve bir dizi taleplerde bulunmuştuk. Bu taleplerimiz kabul gördü" diye konuştu.

Başkan Aydın, "İlçemizi ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı'mız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilçemize kapalı spor salonu, yüzme havuzu, iki halı saha tesisi, iki voleybol ve basketbol sahası yapımının sözünü vermişti. Bakanlıkta bu taleplerimiz onaylandı" dedi.

Bakan Kasapoğlu'na teşekkür eden Başkan Aydın, “İnşallah 2 Ekim'de sözünü aldığımız, bugün de onaylanan spor tesisleri projelerimizi en kısa zamanda ilçemize kazandıracağız. Vatandaşlarımızı sporla buluşturmaya devam edeceğiz. Yenişehir’imize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.