Bursa Yenişehir'de satranç heyecanı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Okyanus Koleji ile Türkiye Satranç Federasyonu'nun işbirliğiyle satranç turnuvası düzenlendi.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Hızlı Satranç Turnuvası hafta sonu başladı.

Okyanus Koleji'nin ev sahipliğini yaptığı toplam 8 etaptan oluşan turnuvaya ilk, orta, lise ve üzeri öğrencilerle öğretmenler katılabiliyor.

Okyanus Koleji Satranç Kulübü Öğretmeni Okan Özdemir, turnuvanın oldukça heyecanlı bir ortamda başladığını belirtti. Satranç oyununun önemine dikkat çeken Özdemir, "Yenişehir de satranç sporunun daha ileriye gitmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Amacımız ulusal ve uluslararası çapta sporcular yetişmesine destek olmaktır" dedi.

Turnuvanın ikinci etabının 17 Kasım'da yapılacağı bildirildi.