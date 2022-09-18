Bursa Tophane'den Mudanya'ya pedallar 'Zafer'e çevrildi

Bursa'da Tophane Rotary Kulübü’nün Mudanya ve Nilüfer belediyelerinin destekleriyle gerçekleştirilen “Zafere Pedal” sloganlı bisiklet turuna bu yıl yaklaşık 750 sporcu katılım sağladı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Tophane Rotary Kulübü çevre, sağlık, enerji gibi konulara dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılık oluşturmak adına her yıl gerçekleştirdiği bisiklet turunun 14'üncüsü bu yıl "Zafere Pedal" sloganıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da sabah saatlerinde Tophane Saltanat Kapısı'ndan başlayan "Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu" Mudanya Mütareke Meydanı'nda son buldu.

750 sporcunun katılım sağladığı turun Mudanya karşılamasında Mudanya İlçe Bandosu ve Den Den Grubu sahne aldı.

Nilüfer Belediyesi, Mudanya Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Nilüfer Kent Konseyi, Mudanya Kent Konseyi ile birlikte gelenekselleşen ve her yıl yüzlerce bisikletçinin katıldığı bisiklet turunun 14'cüsünü gerçekleştirdiklerini belirten Tophane Rotary Kulübü Başkanı Hakan Oğuzhan, her yıl sarı ve beyaz formalar dağıttıklarını bu yıl ise kırmızı ve beyaz formalar ile Tophane'den Mudanya'ya kadar kırmızı beyaz görüntü verdiklerini kaydetti.

Mudanya Belediye Başkan Vekili Ali Polat'ın da katıldığı etkinliğin sonunda yapılan çekilişle sporculara çeşitli hediyeler verildi.