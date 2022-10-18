Bursa Osmangazili kulaçlardan büyük başarı

Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları, 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 3. Vize Baraj Geçme Müsabakaları’na damga vurdu.BURSA (İGFA) - Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 3. Vize Baraj Geçme Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Toplam 245 sporcunun boy gösterdiği turnuvada Osmangazili sporcular göz doldurdu. Rakipleri karşısında üstün performans sergileyen 22 genç kulaç, barajları geçerek büyük bir başarıya imza attı. Bunun yanı sıra 13 sporcu ise Kasım ayında İstanbul’da gerçekleşecek Ulusal Gelişim Projesi Bölge Finalleri’ne katılmaya hak kazandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’yı en iyi şekilde temsil eden sporcu ve antrenörleri tebrik etti.