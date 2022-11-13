Bursa Osmangazili kulaçlar barajı geçti

Bursa'da Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları, İstanbul’da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Bölge Finalleri’nde başarılarına yenisini ekledi.

BURSA (İGFA)- Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Bölge Finalleri’nde, 86 kulüpten toplam 836 sporcu madalya mücadelesi verdi. Son dönemde elde ettiği derecelerle büyük bir ivme yakalayan Osmangazili kulaçlar, başarılarına yenisini ekledi. Rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Ayşe Nisa Açıkgöz, İrem Coşkun, Fatih Yüce, Berke Levent Çağlar ve Umut Ali Topkara 2010 doğumlularda; Merve Mina Kılıç, Miray Yılmaz, Melek Kepçetutar, Oğuz Kağan Ekinci ile Ahmet Kaya ise 2011 doğumlularda barajı geçti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Aralık ayında Mersin ve Samsun’da gerçekleşecek finallerde Bursa’yı temsil edecek genç sporcular ile antrenörlerini tebrik etti.