Bursa Osmangazili judocu ay yıldızlı bayrağı dalgalandırdı

Bursa'da Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcularından Nisa Yavuz, Yunanistan’ın Kozani şehrinde gerçekleştirilen Ümitler-Gençler Avrupa Kuraş Şampiyonası’nda ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak büyük gurur yaşattı.BURSA (İGFA) - Artan sporcu sayısı ve elde edilen başarılarla gücüne güç katmaya devam eden Osmangazi Belediyespor, judo branşında büyük bir ivme yakaladı.

16 ülkeden 300 sporcunun ter döktüğü Ümitler-Gençler Avrupa Kuraş Şampiyonası’nda, judocular arasında kıyasıya mücadeleler yaşandı. Genç kadınlar kategorisinde 57 kilogramda tatamiye çıkan Osmangazi Belediyespor’un başarılı sporcusu Nisa Yavuz, Gürcistan, Yunanistan, Makedonya, Hırvatistan ve Almanya’dan şampiyonaya katılan rakiplerini tek tek yenerek altın madalya kazandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’yı en iyi şekilde temsil eden milli sporcu Nisa Yavuz ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.