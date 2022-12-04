Flaş Haber25 il için kritik uyarı!
Son Dakika
Bursa Osmangazili badmintoncudan altın madalya
SPOR 04.12.2022, 14:41
Bursa'da Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcularından Veysel Taşdemir, 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’na damga vurdu.BURSA (İGFA) - Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.
Toplam 1042 sporcunun ter döktüğü müsabakada Osmangazili sporcu Veysel Taşdemir göz doldurdu. Rakipleri karşısında bir yaş küçük olmasına rağmen üstün performans sergileyen Taşdemir, birincilik kürsüsüne oturdu.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’yı başarıyla temsil eden genç sporcu ve antrenörünü kutladı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Samsunspor
|15
|27
|3. Keçiörengücü
|15
|26
|4. Rizespor
|14
|25
|5. Pendikspor
|14
|25
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Boluspor
|14
|25
|8. Manisa FK
|15
|24
|9. Bandırmaspor
|15
|24
|10. Sakaryaspor
|16
|22
|11. Adanaspor
|15
|18
|12. Göztepe
|14
|18
|13. Altay
|14
|18
|14. Tuzlaspor
|15
|16
|15. Erzurumspor
|15
|14
|16. Altınordu
|15
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|15
|7
|19. Denizlispor
|15
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4
Röportaj & Söyleşi Tümü