Bursa Osmangazili atletler kros yarışlarında göz doldurdu

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Bursa’da düzenlenen Kros Yarışları’nda göz doldurdu.BURSA (İGFA) - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Amatör Spor Haftası kapsamında Botanik Park’ta düzenlediği Kros Yarışları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Toplam 150 sporcunun ter döktüğü müsabakaya Osmangazili atletler damga vurdu. 2010 doğumlu erkekler 1500 metrede üstün performans sergileyen atletizm akademinin yıldızlarından Reşat Ali Derman birincilik, Kağan Yolcuoğlu ikincilik, Ali Kağan ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Bunun yanı sıra 2012 doğumlu kızlar 1500 metrede Zeynep Öner altın madalya, 2009 doğumlu erkekler 1500 metrede Yusuf Öner ile 2007 doğumlu erkekler 2000 metrede Yiğit Eren Topaloğlu ise gümüş madalya kazandı. Atletizm akademinin meyvelerini almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Okullarımızdan özel seçmeler ile bünyemize kazandırdığımız çocuklarımız, gelecek için bizleri umutlandırdı. Osmangazili atletlerimiz, son dönemde elde ettikleri derecelerle yeniden hepimizin göğsünü kabarttı. Emek veren tüm antrenör ve sporcularımızı yürekten kutluyorum” diye konuştu.