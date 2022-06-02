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Bursa Osmangazili atlet U20 şampiyonasına damga vurdu
SPOR 02.06.2022, 11:15
Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Emre Çiftçi, Bursa’da düzenlenen Turkcell Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası’nda birinci olarak göz doldurdu.BURSA (İGFA) - Türkiye Atletizm Federasyonu ev sahipliğinde Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumu’nda gerçekleşen Turkcell Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Yaklaşık 600 sporcunun altın madalya için ter döktüğü turnuvaya Osmangazili Emre Çiftçi adeta damga vurdu.
Rakipleri karşısına çekiç atma kategorisinde çıkan genç sporcu, gösterdiği üstün performans sonucu birincilik kürsüsüne oturdu.
Çiftçi, Temmuz ayında Denizli’de yapılacak Balkan Gençler Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.
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