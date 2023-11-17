Bursa Osmangazi sporda şampiyonluklara doymuyor

Osmangazi Belediyespor Badminton Sporcusu Veysel Taşdemir, 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası tek erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.BURSA (İGFA) - Samsun’da İlkadım Okçuluk Spor Salonu’nda 11-15 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda ter döken Osmangazi Belediyespor Badminton Sporcusu Veysel Taşdemir, tüm rakiplerini tek tek yenerek tek erkek kategorisinde Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Daha önce katıldığı şampiyonalarda Avrupa ikincisi ve Balkan Şampiyonu olan Veysel Taşdemir, 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda tek erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak Bursa’ya bir madalya daha kazandırdı. Samsunda düzenlenen şampiyonaya 50 İlden, 650 sporcu katıldı.

Bursa’ya bir şampiyonluk daha kazandıran Osmangazi Belediyespor Badminton sporcusu Veysel Taşdemir’i tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak 69 spor tesisine sahip bir belediyeyiz. Osmangazi Belediyespor bünyesinde Judo, Karate, Hentbol, Basketbol, Yüzme, Badminton, Bisiklet gibi 34 farklı branşta 198 milli sporcu yetiştirdik. Bunların arasında bir olimpiyat şampiyonu, 3 Dünya, 76 Avrupa 73 Balkan ve 570 Türkiye şampiyonu olmak üzere toplam 723 şampiyon sporcu yetiştirdik. Türkiye'nin en büyük atletizm salonunu Osmangazi'de inşa ettik. Spora ve sporcuya her zaman destek veriyoruz. Osmangazi Belediyespor Badminton Sporcusu Veysel Taşdemir, Samsun’da 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda tek erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Bu başarıyı gösteren sporcuyu ve onu yetiştiren hocalarını tebrik ediyorum” dedi.

Ayrıca Osmangazi Belediyespor Badminton sporcusu Veysel Taşdemir’e 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda turnuvanın en teknik sporcusu ödülü verildi.