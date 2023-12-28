Bursa Osmangazi personelinin bowling heyecanı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, düzenlediği bowling turnuvasıyla personelin moral ve motivasyonunu yükseltiyor.BURSA (İGFA) -Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bowling turnuvasında belediye personeli bir araya gelerek stres attı.

Belediye müdürlüklerinden 65 takımın katıldığı “Geleneksel Bowling Turnuvasında” çalışanlarneşeli vakit geçirdi. Düzenlenen turnuvada 65 takımdan en yüksek puanı alan 13 takım finale kaldı.

Finalde ilk 3’e giren takımlara ödülleri törenle verilecek.