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Bursa Osmangazi personelinin bowling heyecanı
SPOR 28.12.2023, 09:49
Bursa'da Osmangazi Belediyesi, düzenlediği bowling turnuvasıyla personelin moral ve motivasyonunu yükseltiyor.BURSA (İGFA) -Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bowling turnuvasında belediye personeli bir araya gelerek stres attı.
Belediye müdürlüklerinden 65 takımın katıldığı “Geleneksel Bowling Turnuvasında” çalışanlarneşeli vakit geçirdi. Düzenlenen turnuvada 65 takımdan en yüksek puanı alan 13 takım finale kaldı.
Finalde ilk 3’e giren takımlara ödülleri törenle verilecek.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|17
|44
|2. Galatasaray
|17
|44
|3. Trabzonspor
|17
|30
|4. Kayserispor
|17
|29
|5. Beşiktaş
|17
|29
|6. A.Demirspor
|17
|27
|7. Rizespor
|17
|26
|8. Antalyaspor
|17
|24
|9. Kasımpasa
|17
|23
|10. Sivasspor
|17
|21
|11. Ankaragücü
|17
|20
|12. Alanyaspor
|17
|20
|13. Hatayspor
|17
|19
|14. Başakşehir
|17
|19
|15. Gaziantep FK
|17
|19
|16. Konyaspor
|17
|18
|17. Karagümrük
|17
|17
|18. Samsunspor
|17
|15
|19. Pendikspor
|17
|14
|20. İstanbulspor
|17
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|42
|2. Kocaelispor
|17
|33
|3. Göztepe
|17
|32
|4. Sakaryaspor
|17
|32
|5. Bodrumspor
|17
|29
|6. Bandırmaspor
|17
|29
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
|9. Ümraniye
|17
|22
|10. Boluspor
|17
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|17
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|42
|2. Arsenal
|18
|40
|3. Aston Villa
|19
|39
|4. M.City
|18
|37
|5. Tottenham
|18
|36
|6. M. United
|19
|31
|7. West Ham United
|18
|30
|8. Newcastle
|19
|29
|9. Brighton
|18
|27
|10. Chelsea
|19
|25
|11. Wolves
|19
|25
|12. Bournemouth
|18
|25
|13. Fulham
|19
|21
|14. Brentford
|18
|19
|15. Crystal Palace
|19
|18
|16. Nottingham Forest
|19
|17
|17. Everton
|19
|16
|18. Luton Town
|18
|15
|19. Burnley
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|45
|2. Girona
|18
|45
|3. Atletico Madrid
|18
|38
|4. Barcelona
|18
|38
|5. Athletic Bilbao
|18
|35
|6. Real Sociedad
|18
|31
|7. Real Betis
|18
|28
|8. Getafe
|18
|26
|9. Las Palmas
|18
|25
|10. Valencia
|18
|23
|11. Rayo Vallecano
|18
|20
|12. Osasuna
|18
|19
|13. Villarreal
|18
|19
|14. Mallorca
|18
|18
|15. Sevilla
|18
|16
|16. Deportivo Alaves
|18
|16
|17. Cadiz
|18
|15
|18. Celta Vigo
|18
|13
|19. Granada
|18
|8
|20. Almeria
|18
|5
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