Bursa Osmangazi havuzları cıvıl cıvıl

Bursa'nın Osmangazi Belediyesi açtığı yüzme kurslarıyla çocuk ve gençlere ücretsiz yüzme öğretiyor. Yaz spor okullarında yüzme eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklara sertifikalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi.

BURSA (İGFA) - “Yüzme bilmeyen genç ve çocuk kalmasın” sloganıyla her yaz tatilinde açtığı onlarca tesiste ücretsiz yüzme kursu veren Bursa'nın Osmangazi Belediyesi, bu yıl da binlerce çocuğa yüzme kursları veriyor. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte Yeni Karaman, Fatih, Soğanlı ve Demirtaş havuzlarında 6-16 yaş arasındaki kursiyerler yüzme eğitimi alırken Ertuğrul Sağlam Spor Tesislerindeki havuzda ise 4-6 yaş grubu kursiyerler yüzme eğitimi alıyor.

13 Haziran’da başlayan kurslarda bugüne kadar 3 bin 977 genç ve çocuk yüzme eğitimi alırken 10 Eylül’de sonra erecek kurslarda 8 bin çocuğun eğitim alması bekleniyor. Demirtaş Yüzme Havuzu’nda yüzme kursunu başarıyla bitiren 176 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın elinden aldı.

Osmangazi’de her çocuk ve gencin yüzme bilmesi için kurslar düzenlediklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi’nin 75 spor tesisi var 48 spor tesisini bizler 2009 yılından bugüne kadar gerçekleştirdik. 34 branşta 208 milli sporcu yetiştirdik. 4 bin 759 lisanslı sporcumuz var bunların içinde 1 olimpiyat, 3 dünya, 76 Avrupa, 73 Balkan ve 570 Türkiye şampiyonu yetiştirdik. Bu tesislerimiz boşuna yapılmamış, tesisler aktif şekilde kullanılıyor. Osmangazi Belediyemiz ilklere imza attı. İlk tenis eğitim merkezi Ertuğrul Sağlam Spor Merkezi’nde açıldı. İlk atletizm salonu Osmangazi Atletizm olarak hizmete girdi. Türkiye’nin en büyüğü ilk atıcılık ve trap tesisi de Demirtaş’ta bulunuyor. Uluslararası standartlarda su kayak pisti Sukaypark Tesislerinde hizmet veriyor.” dedi.

Osmangazi’de yaz ve kış spor okullarının sürekli devam ettiğini anlatan Başkan Dündar, “Her yıl 10 bin öğrenci bu tesislerden faydalanıyor. Bugüne kadar 350 bin çocuğumuz bu tesislerde eğitim aldı. Amatör spora desteğimiz sürüyor. Amatör spor kulüpleriyle çalışıyoruz. Bu kulüplere sürekli destek veriyoruz. Yaz spor okullarında 5 havuzumuzda hizmet veriyoruz. Yeni Karaman, Fatih, Soğanlı, Demirtaş, yaz okulları için açıldı. Atıcılar havuzumuz ise lisanslı sporcularımıza hizmet veriyor. Bu sezonda bugüne kadar 4 bin genç ve çocuk yüzme kurslarına katıldı. Bugün ise bu kursları başarıyla bitiren 176 öğrencimize sertifikalarını veriyoruz” diye konuştu.

Yüzme kursunu başarıyla tamamlayan çocuklara sertifikalarını veren Başkan Dündar, öğrencilerin yanı sıra aileleri ve antrenörlerini de tebrik etti.