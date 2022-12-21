Bursa Osmangazi'de satranç ustaları kupalarını aldı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciği işbirliğinde düzenlediği Türkiye Kupası Bursa İl Birinciliği Satranç Turnuvası’nda kazananlar belli oldu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ev sahipliğinde Soğanlı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen, Türkiye Kupası Bursa İl Birinciliği Satranç Turnuvası’na toplam 103 sporcu katıldı.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakanın açılış hamlesini yapan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, “Bizler, Başkanımız Mustafa Dündar’ın önderliğinde spora ve sporcuya desteklerimizi her zaman sürdürüyoruz. Tüm branşlarda olduğu gibi satranç branşında da yıl içerisinde çeşitli etkinliklere imza atıyoruz. Satrancın, zeka gelişiminin yanında çocuklarımızın sosyal hayatını topluma entegre eden önemli bir rolü var. Bu turnuvamızda en küçüğü 7, en büyüğü ise 72 yaşında olan sporcularımız yer alıyor. Katılım gösteren tüm satranç tutkunlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Puan ve averaja göre belirlenen müsabaka sonunda, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Hasan Atış birincilik, Alper Eren Spor Kulübü’nden Kutay Öztürk ikincilik, Piyon Satranç İhtisas Kulübü’nden Burak Can Örken üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Büyük mutluluk yaşayan sporcular, gelecek müsabakalarda iddialarını koruyacaklarını vurguladı.