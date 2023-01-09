Bursa Osmangazi'de minik satranççılar ödüllendirildi

Osmangazi Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen Küçükler 7-9 Yaş Bursa Satranç İl Birinciliği Turnuvası, ödül töreni ile son buldu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde düzenlenen Küçükler 7-9 Yaş Bursa Satranç İl Birinciliği Turnuvası’na Bursa genelinden 272 sporcu başvuru yaptı. 7-8 ve 9 yaş gruplarında kız ve erkekler olmak üzere toplam 6 kategoride mücadele eden sporcular, birbirinden çekişmeli ve zevkli karşılaşmalara imza attı. 2 gün süren turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil takdim etti.

Puan ve averaja göre yapılan sıralama sonunda 7 yaş kızlar kategorisinde Esra Betül Baş birinci olurken, 7 yaş genel kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkan isim ise Kıvanç Yılmaz oldu. 8 yaş kızlar kategorisinde birinciliği Irmak Keser elde ederken, 8 yaş genel kategorisinde ise Teoman Hasan Koruk kürsünün en üst basamağında yer aldı. 9 yaş kızlar kategorisinde Ezgi Tamsöz, birincilik sevincini yaşarken, 9 yaş genel kategorisinin birincisi ise Efe Poyraz Aşıcı oldu.

Yarışmaya katılan tüm genç satranççıları tebrik eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil, “Satranç, çocuklarımızın zihninin gelişimine katkı sağlayan önemli bir spor dalı. Çocuklarımızı erken yaşlarda satranç ile tanıştırmak çok önemli. Turnuvaya katılan çocuklarımız, satrançta ne kadar yetenekli olduklarını bizlere gösterdiler. Dereceye giren, girmeyen tüm küçük satranççılarımızı tebrik ediyorum. İnşallah ilerleyen yıllarda kendilerini daha çok geliştirirler” dedi.