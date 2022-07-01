Bursa Osmangazi'de minik kulaçların sertifika heyecanı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulları yüzme kursunun ikinci dönemini başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifikalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın elinden aldı. BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Fatih, Karaman, Soğanlı ve Demirtaş yüzme havuzlarında düzenlenen yaz spor okulları yüzme kursunun 2. dönemi sona erdi. 21 Haziran-01 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen yüzme kurslarının ikinci dönemine yaşları 7 ile 14 arasında değişen bin 1767 öğrenci kayıt yaptırdı. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 2 ayrı program halinde düzenlenen ve her çocuğun uzman antrenörler tarafından eğitim aldığı yüzme kurslarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için Yeni Karaman Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda sertifika töreni düzenlendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Osmangazi Belediyesi olarak yaz kış demeden 7’den 70’e tüm vatandaşların spor yapmasına imkan sağlayan programlar düzenlediklerini ifade etti.

Osmangazi Belediyesi olarak ilçeye birçok spor tesisi ile birlikte beş tane de havuz kazandırdıklarının altını çizen Başkan Dündar, tesislerin spor yapmak isteyen tüm vatandaşlara açık olduğunu kaydederek, "Velilerimize de çocuklarını yaz spor okullarına göndererek tatillerini spor yaparak geçirmelerini sağladıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Dündar, konuşmasının ardından AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte küçük yüzücülere sertifikalarını verdi.

