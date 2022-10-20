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Bursa Osmangazi'de 'Judo Akademi' büyüyor

SPOR 20.10.2022, 15:56
Bursa Osmangazi'de 'Judo Akademi' büyüyor

Bursa'da 'Sporla Gelişen Bursa, Sağlıklı Yetişen Nesiller’ sloganıyla hedeflerini yükseltmeye devam eden Osmangazi Belediyespor, ‘Judo Akademi’ programıyla eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bünyesinde toplam 4 bin 600 sporcuyu barındıran Osmangazi Belediyespor,  hayata geçirdiği Judo Akademi programıyla çocukların bedensel gelişiminin yanı sıra kişilik gelişimine de katkı sağlıyor.

Haftanın 3 günü Dikkaldırım Spor Salonu’nda 120 sporcunun katılımıyla gerçekleşen eğitim programı, teknik ve kondisyon geliştirici istasyon çalışmalarından oluşuyor.

Aynı zamanda minik judoculara spor kültürünün yanı sıra disiplinli, özgüvenli ve azimli birer birey olmaları da antrenörleri tarafından aşılanıyor. Akademide başarı gösteren sporcular alt yapıda yetiştirilerek, ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanıyor.

Gelecek neslin sağlam adımlarla geldiğini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizler, spor şehri olma yolunda hızla ilerliyoruz. Sporcularımızı temelden yetiştirmiş olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Burada büyük bir özveriyle çalışıp Milli Takım kadrosuna seçilen yıldızlarımız, akademi sporcularımıza ciddi anlamda destek oluyor. Tatamide fırtına estiren evlatlarımız, inşallah el birliğiyle ülkemize madalya kazandırmaya devam edecek. Judo akademinin meyvelerini en yakın zamanda olimpiyatlarda alacağız” dedi.

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