Bursa Osmangazi'de Çağlayan modern halı sahaya kavuştu

Bursa'da ilçe merkezine uzak mahalleleri hizmet binası, düğün salonu, meydan ve spor tesisi gibi hizmetlerle buluşturan Osmangazi Belediyesi, Çağlayan Mahallesi’ndeki toprak sahayı modern halı sahaya dönüştürerek gençlerin daha iyi şartlarda spor yapmasını sağladı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin “Her Köye Park ve Spor Tesisi Projesi” kapsamında hayata geçirdiği yatırımlar ile dağ ve ova köyleri yeniden cazibe merkezi haline geldi.

İlçenin ova köylerinden Çağlayan Mahallesi’nde yıllardır toprak saha olarak kullanılan futbol sahası Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla modern halı saha olarak hizmet vermeye başladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, standart sentetik çim saha boyutlarında yapılan futbol sahasında gençlerle bir araya geldi.

Yeni tesiste yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Dündar, sohbet ettiği gençlerle bir süre futbol oynadı.

Osmangazi Belediyesi olarak merkezden en uç noktadaki 136 mahalleye hizmet götürdüklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle ilçemizin farklı bölgelerindeki halı sahaların bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar içerisinde yeni yapılan tesisler de bulunuyor. Nizami ölçülerde futbol sahaları inşa ediyoruz. Bu yeni tesisleri önümüzdeki günler de hizmete açacağız. Çağlayan Mahallemizde daha önce toprak saha olarak kullanılan futbol sahasını halı ile kaplayarak nizami ölçülerde yeni bir spor tesisi haline getirdik. Amatör takımlarımızın futbol oynayabileceği, turnuvaların düzenlenebileceği bu modern saha, başta bu bölgedeki gençlerimiz olmak üzere, tüm sporcularımız için hayırlı olsun.” dedi.

Çağlayan Mahalle Muhtarı Mustafa Cebeci de, yapılan hizmetten dolayı mahalledeki gençler adına Başkan Dündar’a teşekkür etti.

Osmangazi Belediyesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü