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Bursa Osmangazi Badminton takımının şampiyonluk sevinci
SPOR 22.10.2023, 14:54
Bursa'da Osmangazi Belediyespor Badminton sporcuları katıldıkları turnuvada 5 şampiyonluk elde ederek büyük başarı kazandı.BURSA (İGFA) - Dikkaldırım Spor Salonu’nda yapılan Badminton Büyükler İl Birinciliği müsabakalarında Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı fırtına gibi esti.
Düzenlenen müsabakalarda Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, tek erkek, tek bayan, çift erkek çift bayan ve karışık çiftler müsabakalarında şampiyon olarak büyük zafere imza attı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, büyük bir başarı elde eden şampiyon sporcuları tek tek tebrik etti.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|9
|25
|2. Fenerbahçe
|8
|24
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|9
|16
|5. Kasımpasa
|9
|15
|6. Hatayspor
|8
|14
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Trabzonspor
|8
|12
|10. Ankaragücü
|9
|10
|11. Sivasspor
|9
|10
|12. Alanyaspor
|8
|10
|13. Antalyaspor
|9
|9
|14. Konyaspor
|9
|9
|15. Gaziantep FK
|9
|9
|16. Başakşehir
|8
|7
|17. Pendikspor
|9
|7
|18. Karagümrük
|8
|6
|19. İstanbulspor
|8
|3
|20. Samsunspor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|21
|2. Kocaelispor
|9
|19
|3. Göztepe
|9
|17
|4. Bodrumspor
|9
|17
|5. Bandırmaspor
|9
|16
|6. Keçiörengücü
|9
|14
|7. Gençlerbirliği
|8
|14
|8. Manisa FK
|9
|13
|9. Ahlatçı Çorum FK
|8
|13
|10. Sakaryaspor
|9
|12
|11. Erzurumspor
|9
|10
|12. Adanaspor
|9
|9
|13. Şanlıurfaspor
|9
|9
|14. Ümraniye
|9
|8
|15. Boluspor
|9
|7
|16. Tuzlaspor
|9
|7
|17. Giresunspor
|9
|6
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|9
|21
|2. Arsenal
|9
|21
|3. Liverpool
|9
|20
|4. Tottenham
|8
|20
|5. Newcastle
|9
|16
|6. Aston Villa
|8
|16
|7. Brighton
|9
|16
|8. M. United
|9
|15
|9. West Ham United
|8
|14
|10. Chelsea
|9
|12
|11. Crystal Palace
|9
|12
|12. Wolves
|9
|11
|13. Fulham
|8
|11
|14. Brentford
|9
|10
|15. Nottingham Forest
|9
|10
|16. Everton
|9
|7
|17. Luton Town
|9
|5
|18. Burnley
|9
|4
|19. Bournemouth
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|25
|2. Atletico Madrid
|9
|22
|3. Girona
|9
|22
|4. Barcelona
|9
|21
|5. Real Sociedad
|10
|18
|6. Athletic Bilbao
|9
|17
|7. Real Betis
|10
|14
|8. Rayo Vallecano
|10
|14
|9. Osasuna
|10
|13
|10. Las Palmas
|10
|12
|11. Valencia
|9
|11
|12. Getafe
|10
|11
|13. Sevilla
|9
|9
|14. Cadiz
|9
|9
|15. Mallorca
|10
|8
|16. Villarreal
|9
|8
|17. Deportivo Alaves
|9
|8
|18. Celta Vigo
|10
|6
|19. Granada
|10
|6
|20. Almeria
|9
|3
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