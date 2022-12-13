Bursa Orhangazi'de Batuhan Zengin Demirel'den sportif imza

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Beden Eğitimi Öğretmeni Batuhan Zengin Demirel’in Halk Eğitimi Merkezi Usta Öğreticisi olarak iki yıldır görev yaptığı ilkokul öğrenciler birçok sportif alanda başarıdan başarıya koşuyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da Orhangazi Şehit Bülent Albayrak İlkokulu Beden Eğitimi ve sportif faaliyetlerde bölgenin parlayan yıldızı oldu.

Dedesi Orhangazi’de sporun efsane ismi ve yüzlerce sporcu yetiştiren Mustafa Demirel ve babası da Bursa futbolunun önemli isimlerinde Kazım Demirel olunca aileden gelen başarı ile başarılı Beden Eğitimi ve Sporcu Batuhan Zengin Demirel’de okulunda amirlerinin de tanıdığı olacaklarla zirvede adından söz ettiren genç isimlerden oldu.

Okulda Halk Eğitimi Merkezi Usta Öğretici Beden Eğitimi Öğretmeni olarak başarıdan başarıya koşan Batuhan Zengin Demirel, basketbol branşında kız takımı oluşturdu ve futbolda da oluşturduğu takımı da geçtiğimiz yıl okullar arası müsabakalarda 2.lik elde etti. Ayrıca Orhangazi Futbol Kulübü ve Bursaspor Yaz Spor Okullarında da Antrenör olarak görev yapan Batuhan Zengin Demirel, iki yıldır da Orhangazi Şehit Bülent Albayrak okulunda Orhangazi HEM bünyesinde beden eğitimi öğretmenliği futbol ve basketbol kursları veriyor.

Batuhan Zengin Demirel, kendisine imkan tanıyan başta HEM Müdürü Bilal Kuzu ve Okul Müdiresi Hatice Erdaş’ın desteklerne teşekkür etti.